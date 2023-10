Allegri e Ancelotti, il segreto di Juve e Real per essere al top: un dato lo conferma

Juve, difesa di ferro sui calci da fermo

Soprattutto, però, la Juve non subisce più gol da calci piazzati. La formazione di Allegri è infatti una delle cinque squadre dei maggiori campionati europei a non avere ancora incassato, in questa stagione, gol su sviluppi di palla inattiva: come i bianconeri, solo il Real Madrid di Ancelotti capolista in Liga, l'Atletico, il Reims e il Newcastle. L’ultimo gol subito da fermo dalla Vecchia Signora è quello firmato da Luperto su azione di calcio d'angolo in Empoli-Juventus lo scorso maggio.