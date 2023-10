Juve, Fiorentina pazza di Arthur! Barone apre al riscatto, "Ne parleremo"

Joe Barone è stato intercettato da alcuni giornalisti a Milano all'uscita dall'Assemblea di Lega. Il dg della Fiorentina ha dichiarato: "Quella di ieri contro il Cukaricki è stata una bella vittoria con una buona partita, ora siamo concentrati sulla gara contro la Lazio. E poi siamo contenti per il lavoro fatto nel settore giovanile, c'è tanta soddisfazione per i nostri giovani che stanno giocando in prima squadra". Sull'infortunio di Dodò e su un possibile intervento in ottica mercato, Barone ha dichiarato: "Siamo soddisfatti, abbiamo un giovane come Kayode cresciuto nel vivaio della Fiorentina, poi ieri ha giocato Pierozzi che è tornato dal suo infortunio. Non interverremo in quel reparto. Poi vedremo qualche altra posizione se ci sarà bisogno, ma siamo soddisfatti del rendimento della squadra".