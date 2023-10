Juve, così annulli il Verona: il "segreto" di Baroni e la chiave di Allegri

Il Verona che la Juventus si appresta ad affrontare in questo turno di campionato è la squadra più diretta dell'intera Serie A. I dati infatti indicano nei gialloblù la formazione con il più basso tempo medio per possesso offensivo (7”08) e il più basso numero di passaggi ad azione d'attacco (2.64). L'impronta data dal tecnico Marco Baroni è quindi chiara: andare in verticale il prima possibile. Un dato chiarisce bene questa prospettiva: il Verona è il terzo undici della massima serie per percentuale di passaggi in avanti escludendo il terzo di campo difensivo (39%).

Il Verona

L'ex allenatore del Lecce ha costruito un impianto di gioco che predilige la palla lunga per Djuric. Il bosniaco rappresenta il punto di riferimento principale della squadra scaligera, grazie alla sua abilità nel gioco aereo. Una abilità che non si limita a vincere i duelli con palla in aria, ma che consiste anche nella capacità di direzionare i colpi di testa verso i compagni, favorendo la conquista della seconda palla. Attorno a lui gravita Lazovic, il giocatore più talentuoso a disposizione dei veronesi. Altro elemento da tenere in considerazione è certamente Ngonge. L'attaccante è il migliore dei suoi in termini di expected goals non su rigore (NPxG) con un dato di 0.92 a partita. La sua velocità può mettere in crisi il reparto difensivo rivale.

Verona, il problema del gol

Nonostante questi elementi e nonostante la spinta garantita a destra da Faraoni, il Verona fatica a creare occasioni da gol. Il dato degli expected goals non su rigore prodotti per 90 minuti di gioco (0.61) è il più basso dell'intero campionato. La Juve, per fare un paragone, è invece quarta con 1.60 NPxG per 90 minuti. Anche il valore delle singole conclusioni prodotte dai gialloblù è basso. Con 0.06 NPxG per tiro, gli uomini di Baroni si collocano al diciannovesimo posto in questa graduatoria.

Verona, l'attacco

Dal punto di vista difensivo non è più il Verona di Tudor. La squadra non pressa con la foga di un tempo, come indica l'alto indice PPDA (14.47) comunque inferiore a quello juventino (15.58). Diversa è la situazione in fase di riaggressione a palla persa. In queste situazioni il Verona ha invece mostrato efficacia.

Juve, come affrontare il Verona

La Juve dovrebbe provare ad alzare la prima linea di pressione: i centrali difensivi del Verona non sono abili nella costruzione e, come detto, cercano più che altro la palla lunga per Djuric. Impedire questa giocata faciliterebbe il lavoro della linea difensiva bianconera. Quando i veronesi riusciranno comunque a calciare alto, la Juve dovrebbe attuare la stessa strategia utilizzata a suo tempo da Marcello Lippi contro il Chievo di Delneri, che aveva in Corradi un altro giocatore che di duelli aerei se ne intendeva. Si tratterebbe cioè, in zone lontane dall'area difensiva, di lasciare saltare Djuric (che ha comunque una buona possibilità di arrivare primo sulla palla) per andare a contestare il rimbalzo con un uomo in più. Detto questo, la Juventus è squadra di livello superiore rispetto al Verona. La formazione bianconera dovrà quindi cercare di indirizzare subito la partita su binari favorevoli, per non rischiare di complicarsi la vita col passare dei minuti. (Dati Soccerment)