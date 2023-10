La Juve risponde alla Consob sul bilancio: il comunicato del club bianconero

TORINO - Secondo la Consob, il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 della Juventus non sarebbe conforme ai principi contabili IAS 1 di "Presentazione del bilancio", e IAS 8 di "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori", mentre il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 non sarebbe conforme ai seguenti principi contabili internazionali: IAS 1 "Presentazione del bilancio", IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori", IAS 34 "Bilanci Intermedi" e IAS 38 "Attività immateriali". Lo si legge in una nota diffusa dalla società bianconera in risposta alle considerazioni fatte dalla Consob.