Juve, puoi tornare in testa: Allegri intanto si gode un dato da scudetto

"Ho visto molto entusiasmo dall'esterno e può farci male" - Allegri in conferenza stampa ha riportato la squadra nella terra dell'umiltà, dopo il successo a San Siro contro il Milan. Scudetto? L'allenatore non vuole parlarne. "A marzo vedremo dove saremo, l'obiettivo è entrare nei primi quattro posti". Sempre chiaro e diretto, ma una statistica può strappargli un mezzo sorriso, almeno per qualche ora in vista della sfida contro il Verona di Baroni. Un dato che non si vedeva da un po' di anni, quando sulla panchina ancora non c'era Max, ma Sarri. L'epilogo di quella stagione? Primi in classifica e trofeo alzato.