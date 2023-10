Juventus-Verona, i convocati di Allegri: Vlahovic e Chiesa confermati

La Juventus si appresta ad affrontare la sfida casalinga contro il Verona per confermare quanto di buono fatto vedere in casa del Milan e nel derby della Mole. Nella conferenza stampa della vigilia Allegri ha messo in guardia il gruppo prima di una partita che può nascondere diverse insidie, e ha confermato la presenza di Chiesa e Vlahovic. Il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida.