Allegri: Vittoria da dna Juve, giovani oltre i limiti. Ho un debole per...

Su Kean

"Kean non meritava il cambio? No, però era stato ammonito, gli avevano annullato due gol e ho pensato non fosse la sua serata. Ha fatto una bella partita tecnicamente, Moise è uno cresciuto molto e può ancora farlo. La classifica si guarda? Sì, ma noi dobbiamo guardare il quinto posto. Essere primi è una bella soddisfazione ma soprattutto per i ragazzi, fra tutti in pochi sono stati in testa alla Serie A. Il gruppo è straordinario, stasera ha messo cuore ma soprattutto tecnica. Di che categoria sono, da Kean in giù, i ragazzi che ho lanciato? Moise è un calciatore che è migliorato molto negli ultimi due anni, soprattutto in questo. Sta lavorando molto e devo ringraziare tutto lo staff che si dedica al miglioramento dei calciatori", aggiunge Allegri.

Su Yildiz, Huijsen, Miretti, Nicolussi e Nonge

"Per quanto riguarda gli altri sapete che ho un debole per Yildiz, sulla palla di Milik è andato troppo di fretta. Miretti ha fatto una bellissima partita e ha qualità, così come Huijsen e Kenan. La Juventus ha una rosa fatta di ragazzi seri che hanno dei limiti e che li superano. Abbiamo anche Nicolussi e Nonge, il quale deve migliorare in fase difensiva. Non è merito mio ma dello settore giovanile, sono molto bravi a scegliere i calciatori", prosegue Allegri, che ha parlato anche di Fagioli, McKennie e Weah...