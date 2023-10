Locatelli: "Quando Allegri predica calma..." Poi il siparietto con Matri

TORINO - Una vittoria da dna Juve ha detto Allegri dopo il successo al 97' contro il Verona, dna che appartiene a Manuel Locatelli. Queste le parole del centrocampista bianconero a Dazn, leader di questa Juventus e comunicatore in campo soprattutto nei minuti delicati del match: "Il mister mi ha dato anche questo ruolo e quando lui predica calma si sente. Oggi abbiamo fatto una bella partita, siamo stati sempre stati in equilibrio e quando la partita non si sblocca rischiano di saltare i nervi". Sul primo posto in classifica Locatelli aggiunge: "E' bello vederci lì. Possiamo crescere tanto, se riusciamo a fare punti così sicuramente riusciremo a fare un bel cammino. L'Inter credo che sia più matura e più completa, ma sicuramente noi abbiamo ancora tanto da dare".