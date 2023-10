Il gol di Cambiaso al 97’ lancia la Juventus in vetta alla classifica almeno per una notte. L’arbitro Feliciani non all’altezza: due reti annullate a Kean, una per fuorigioco millimetrico, l’altra per un fallo discutibile, poi il rigore non concesso a Chiesa. Ecco le pagelle della sfida contro il Verona.