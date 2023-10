Yildiz, quel pallonetto da sogno al 92': la prodezza sfiorata in Juve-Verona

La Juventus ha battuto per 1-0 il Verona della decima giornata di Serie A con il gol decisivo di Cambiaso al 97' minuto di gioco. La partita è stata anche caratterizzata dai due gol di Kean , uno per tempo, annullati al bianconero Kean . Prima della rete che ha deciso la sfida allo scadere, al 92' il giovane talento Kenan Yildiz ha avuto l'opportunità di trovare il primo gol con la maglia della Juve e regalare la vittoria alla formazione di Allegri .

Yildiz sfiora la magia in Juve-Verona

Il turco ha sfiorato la prodezza nei minuti di recupero: colpo di testa di Milik che lo serve in profondità e Yildiz, a tu per tu con Montipò, prova un pallonetto che finsice di poco alto sopra la traversa, andando vicinissimo al gol del vantaggio bianconero. Allegri, nell'intervista post partita, ha ammesso: "Ho un debole per Yildiz e lo sapete, è stato svelto ad andare oltre la palla di Milik".