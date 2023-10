"Chi imbroglia ci sarà sempre": Kean, stoccata social a Faraoni

TORINO - Juventus-Verona di sabato non è stato un match semplice per Moise Kean. L'attaccante della Juventus, partito titolare, si è visto annullare ben due gol dal Var (uno per fuorigioco millimetrico e uno per fallo), si è preso l'ammonizione per una reazione ad un fallo commesso (scagliato la palla per terra) ed è stato sostituito da Massimiliano Allegri onde evitare una possibile espulsione, il tutto non gradendo il cambio. L'ex Everton non ha digerito lo sfortunato sabato e sui social si è sfogato.