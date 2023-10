Ma questo è ancora calcio? L’approfondimento social di Tuttosport

La Juventus ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in Serie A contro il Verona. Il successo è arrivato solo al 96' con il decisivo gol di Cambiaso al termine di una sfida infinita. Sfortunatissimo Moise Kean, che nel primo tempo aveva realizzato un grande gol che si è visto poi annullare per un fuorigioco quasi impercettibile. Il centravanti azzurro si era rimboccato le maniche segnando un'altra volta, ma anche in questo caso l'arbitro, dopo un check del Var, ha deciso di annullare la rete in seguito ad un fallo su Faraoni ad inizio azione. Le immagini hanno però poi evidenziato l'atteggiamento antisportivo del giocatore del Verona, che dopo aver visto il gol di Kean è tornato a rotolarsi per terra.