Juve, l'aumento di capitale lo fa la Next Gen

Da 18 milioni a 46,5: davvero un bel salto per il progetto giovani della Juventus che non solo sta iniziando a dare risultati in campo, ma anche a produrre un valore economico, moltiplicando per 2,5 le valutazioni. Fra i giocatori emersi finora spiccano Matias Soulé che sta brillando a Frosinone: se in estate la sua valutazione era intorno ai cinque milioni, oggi se dovesse essere venduto si parte da quindici. Anche Barrenechea sta facendo bene a Frosinone e passa da 3 a 10.