Juve, aumento di capitale e 1° versamento da 80 milioni: tutti i dettagli

"Le relazioni di revisione non contengono rilievi sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse con la medesima controparte". Questa la precisazione della Juventus in una nota a integrazione delle informazioni sull'aumento di capitale. "Le relazioni di revisione contengono l'aggiornamento degli effetti economici e patrimoniali dei rilievi relativi alla competenza degli accordi di riduzione e integrazione dei compensi sottoscritti con il personale tesserato negli esercizi 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonché l'aggiornamento dei rilievi relativi a effetti o possibili effetti contabili di 'promemoria' o 'memorandum' con altri club attinenti a talune operazioni di calciomercato, risalenti agli esercizi 2017/18, 2018/19 e 2019/20. I potenziali effetti di tali rilievi sarebbero positivi, a livello economico, sia nell'esercizio corrente che in quello precedente, e sarebbero nulli sul patrimonio netto al 30 giugno 2023 e sostanzialmente nulli sui flussi di cassa e sull'indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello in corso".

Allegri e la tentazione 4-3-3: perché può nascere una Juventus a tre punte

Juventus: "Operato nel rispetto delle leggi"

La Juventus ribadisce di "aver costantemente operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi 2 internazionale della football industry. I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società con l'ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla società". Nei giorni scorsi il club aveva fatto sapere che secondo Consob il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 non sarebbero conformi a una serie di "principi contabili". Per quanto riguarda invece l'aumento di capitale, Exor ha già effettuato "un primo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi 80 milioni di euro, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società".

Danilo, le condizioni in vista di Fiorentina-Juve. E il retroscena del 2017