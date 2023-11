Marchisio: "Juve, 126 anni che ci colora la pelle e ci riempie il cuore"

La Juventus compie 126 anni e gli auguri per la Vecchia Signora continuano ad arrivare da tutte le parti. In mattinata il club bianconero ha voluto pubblicare un emozionante messaggio sui propri canali social per celebrare la storia della squadra. Una delle icone della Juve che ci ha tenuto a festeggiare è Claudio Marchisio, legato alla Vecchia Signora fin da bambino e con cui ha giocato fino al 2018 contribuendo a numerosi successi.