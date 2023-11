Bergomi: "Juve, la tua forza è l'attacco. Ho rivisto lo stadio scatenato"

"L'Inter è una squadra consapevole dopo il percorso che ha fatto in Europa l'anno scorso, ma io non vedo così tanta distanza rispetto alle altre perché nessuna delle rose delle squadre davanti è perfetta. Il Milan è una squadra più intensa, la forza della Juventus invece sta nell'attacco con quattro attaccanti uno diverso dall'altro". È il pensiero, offerto durante le trasmissioni di Sky Sport e in merito all'accesa lotta al vertice nel campionato di Serie A, dall'ex storico capitano nerazzurro Giuseppe Bergomi.