Fiorentina-Juve, il dubbio di Allegri: 48 ore per decidere

Capitan Danilo non recupera, Weah ne ha almeno fino alla prossima sosta per le Nazionali, Alex Sandro e De Sciglio continuano a figurare nella lista dei lungodegenti. La conta di Max Allegri in vista della trasferta di Firenze, appello cui evidentemente non potranno rispondere nemmeno Fagioli e Pogba , è presto fatta. E avrà inevitabili ripercussioni sulle scelte tecniche e tattiche dell’allenatore bianconero. L’undici titolare dovrà essere ritoccato sulla base delle indicazioni provenienti dallo staff medico, certo. Ma è soprattutto sulla profondità della panchina che si riverbera il peso delle defezioni in casa Juventus .

Da tre a cinque

Dopo un breve periodo di apprendistato, al ritorno in panchina due anni fa, il tecnico livornese ha ben presto iniziato a maneggiare con profitto la novità delle cinque sostituzioni a partita. Un’arma che ha affilato soprattutto la scorsa stagione, quando la scelta di affidarsi in ogni gara a un paio di pezzi da novanta in corso d’opera – da Cuadrado a Di Maria – è divenuta una puntuale strategia. La cura dimagrante della rosa a causa dell’esclusione dalle coppe e il profondo ringiovanimento in corso soprattutto per quanto concerne gli elementi a completamento dell’organico, però, ha cambiato oggi le carte in tavola. Senza per forza annacquare l’impatto dei subentranti, come testimonia la fresca rete da tre punti di Cambiaso su inzuccata di Milik, entrambi inizialmente esclusi dai titolari, contro il Verona.