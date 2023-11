La Juve apre le porte all’Arabia Saudita: lo scopo dell’accordo firmato

Juventus, il comunicato ufficiale

"Questa partnership sportiva - si legge in una nota della Juve - aprirà infatti le porte, per i giovani talenti sauditi, a numerose opportunità, da sessioni di allenamento intensivo alle partite amichevoli, e contestualmente sarà una grande occasione anche per i nostri ragazzi, i quali avranno la possibilità di confrontarsi in match internazionali, fortemente formativi per loro". "L'obiettivo di questa collaborazione - ha commentato Gianluca Pessotto, football teams staff coordination manager di Juventus - è lo sviluppo dei ragazzi. Penso che Future Falcons sia un grande progetto, che mette al centro i migliori giovani giocatori sauditi. Vogliamo aiutarli a sviluppare il loro talento e unire le nostre conoscenze quelle dei nostri partner, da un punto di vista sportivo ma anche educazionale. Un altro aspetto importante è, per i ragazzi di Future Falcons, la possibilità di venire qui a Torino per svolgere sessioni di allenamento intensive". "Esprimiamo - ha aggiunto Felemban - la nostra gratitudine alla Juventus: questa collaborazione avrà un impatto positivo sullo sviluppo dei talenti".