Lo riconoscete dai tatuaggi? È nella storia Juve, oggi fa il commentatore tv

Lo avete riconosciuto? Probabilmente inserendo qualche dato più specifico risulterebbe più semplice. È stato un ex portiere uruguaiano che in Italia, oltre che con la Juve, ha giocato anche nell'Inter e nel Cagliari. Ma per capire ancor di più chi è il personaggio in questo basta annoverare lo scambio fatto tra i bianconeri e i nerazzurri: è arrivato a Milano in cambio di Fabio Cannavaro. Non è stato facile ma sì, è proprio lui: Fabian Carini. Dopo il ritiro ha lavorato per Fox Sports come commentatore, mentre oggi si dedica totalmente alla famiglia e viene invitato di tanto intanto in qualche trasmissione in Uruguay per parlare di calcio.