Bremer trolla la Fiorentina: "Altri tre punti, mi sono divertito là fuori"

Juve, ottavo clean sheet stagionale

Come già detto, ancora di corto muso e ancora una vittoria fortemente allegriana, la terza consecutiva arrivata col punteggio di 1-0. In Serie A quest'anno sono già otto le gare terminate con la porta inviolata, la sesta di fila dopo il poker subito al Mapei Stadium contro il Sassuolo che ha rappresentato lo spartiacque della stagione bianconera. Ora la Juventus può sognare davvero in grande con un Bremer del genere al centro della difesa in una condizione così ottimale come non mai da quando indossa la casacca della Vecchia Signora.