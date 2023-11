Juve-Inter, sfida Scudetto: i tifosi sognano, riaprono gli abbonamenti?

Bisognerà mettersi d’accordo: o molti (moltissimi) tifosi della Juventus sono improvvisamente degradati a esteti del brutto, oppure sono consapevoli che nello sport di alto livello conta vincere, poi caso mai si vede. E state sicuri che tutti i tifosi la pensano così, altrimenti non si capisce perché, per esempio, la San Siro di fede rossonera abbia fischiato il Milan che perde: ma come, non contavano “la proposta” e il progetto? Quante sciocchezze... Ma restiamo alle vicende bianconere per rilevare, appunto, come il ritorno agli onori della classifica abbia risvegliato gli appetiti dei tifosi che si danno di nuovo appuntamento allo stadio con una speranza: vedere la Juventus che vince. In che modo? Poi ci penseranno, semmai... Insomma, mentre il resto dell’ambiente e dei social si estenua in dibattiti e stracciamenti di vesti sulla mancanza di “bel giuoco” (dittongo mobile berlusconiano obbligatorio), la gente normale va allo stadio sperando che la Juve vinca, come farebbe qualsiasi tifoso non intossicato dalla narrazione distorta.