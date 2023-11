Jdentità Bianconera: il tifo Juve si difende da veleni e aggressioni social

Il calcio, in un’epoca storica segnata dalla galoppante polarizzazione del pensiero, non rappresenta certo la proverbiale eccezione alla regola. Il pallone, da che mondo è mondo, è argomento di discussione estremamente divisivo. E, in Italia, divide più che mai la Juventus, il club più amato e al contempo il più odiato. Uno scenario che valeva ieri e che, a maggior ragione, vale oggi, al tempo dei social e del commento superficiale. Al punto che, nel panorama sociologico disegnato allo stato attuale dai tifosi di calcio, fin dalla propria nascita il progetto Jdentità Bianconera ha riscosso un importante successo.