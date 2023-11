Sarri, la chiave di Lazio-Feyenoord: "Li abbiamo lasciati giocare"

La Lazio torna alla vittoria in Champions League . I biancocelesti si sono imposti all' Olimpico contro il Feyenoord con il risultato di 1-0 grazie alla decisiva rete di Ciro Immobile nei minuti di recupero del primo tempo. Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Maurizio Sarri , che ha dichiarato: "Abbiamo fatto una partita dove siamo rimasti dentro anche nei momenti di sofferenza. Loro hanno un grande palleggio e in certi momenti con una squadra così c'è da soffrire. Va sottolineato che loro sono una macchina da gol e siamo riusciti a tenerli a secco".

Sarri sulle condizioni di Zaccagni e Luis Alberto

Il tecnico biancoceleste ha poi proseguito: "Negli ultimi 20' c'erano i margini per potergli far male nelle ripartenze trovando il secondo gol, in ogni caso speriamo di non aver pagato un prezzo caro perchè siamo usciti con diversi acciacchi. Zaccagni e Luis Alberto? Non si può dire ora come stanno, ma un po' di preoccupazione c'è" per poi concludere: "Abbiamo scelto di uscire poco sui difensori centrali perchè loro creano superiorità già con il portiere. Abbiamo deciso, soprattutto in quella zona di campo, di lasciargli il possesso soprattutto dopo il gol del vantaggio".