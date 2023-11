Juve-Verona e il fotogramma che cambia tutto: pensa se capita con l’Inter

Le immagini non sono la realtà, ma una rappresentazione della realtà. La buttiamo in filosofia, ma in realtà parliamo di moviola, perché Platone e Biscardi non sono mai stati così vicini. Cioè: il fuorigioco deciso dalla tecnologia non offre garanzie di infallibilità e il margine di errore può essere significativo. Siccome raccontiamo un calcio dove si possono annullare o convalidare gol per poco più di un centimetro (come il famoso fuorigioco di “un tacchetto” di Moise Kean in Juventus-Verona), vale la pena tenere a mente che il margine di errore della macchina potrebbe essere tra i 7 e i 15 centimetri. E che l’oggettività del meccanismo decisionale è tutta presunta, perché c’è comunque una decisione umana che può cambiare il destino di un gol. È stata illuminante la trasmissione “Open Var” di Dazn, nella quale settimanalmente si ascoltano i dialoghi fra gli arbitri in campo e quelli davanti al video.