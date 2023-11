Diffidati Juve-Inter: chi rischia di saltare il derby d'Italia

Terminata la tre giorni europea, tutte le attenzioni si riproietteranno in Serie A . Una giornata, la dodicesima (nonché l'ultima prima della sosta per le nazionali) che vedrà la Juventus impegnata in casa contro il Cagliari . Al rientro dalla pausa, subito un big match, uno dei più attesi della stagione: i bianconeri affronteranno l' Inter di Simone Inzaghi , all' Allianz Stadium . Una gara che causa infortuni, diversi calciatori salteranno. Ma c'è in ballo anche la questione diffide.

Juve-Inter, chi salta il derby d'Italia?

In casa Juve due saranno gli assenti certi per infortunio: si tratta, in primis, di Danilo, alle prese con la lesione al bicipite femorale sinistra e con il rientro previsto per fine mese. Non ci sarà nemmeno Mattia De Sciglio, la cui lesione al crociato lo costringerà al rientro nel 2024. In dubbio altri due bianconeri: si tratta di Alex Sandro e Timothy Weah. Il primo ha subito una lesione al bicite femorale, il rientro è previsto all'incirca per metà novembre ma difficile capire se riuscirà ad essere effettivamente al meglio per il derby d'Italia. Situazione simile per Weah: teoricamente la lesione muscolare subita dovrebbe tenerlo ai box fino a fine mese. A rischio Inter c'è anche Federico Gatti: il difensore è infatti diffidato, e in caso di ammonizione contro il Cagliari sarà costretto a saltare la gara contro i nerazzurri. Nessun problema per Adrien Rabiot, che invece salterà per squalifica proprio il match contro i sardi dopo l'ammonizione rimediata con la Fiorentina.

In casa Inter l'unico certo di saltare il match contro i bianconeri per infortunio è Benjamin Pavard. Il francese ha rimediato un infortunio al ginocchio nel match contro l'Atalanta dello scorso sabato e dovrebbe tornare in campo tra almeno un mese e mezzo. In dubbio, invece, il grande ex di turno: Juan Cuadrado. Il colombiano è da tempo alle prese con un'infiammazione al tendine achilleo, che lo ha costretto a far slittare più volte il rientro. I nerazzurri, a differenza della Juventus, non hanno diffidati.