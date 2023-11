Juve, allenamento pre Cagliari: su cosa ha lavorato Allegri e quando parla

È scattato il countdown in casa Juventus: -2 al match di campionato contro il Cagliari. I bianconeri quest'oggi hanno proseguito alla Continassa la preparazione della sfida, in programma sabato all'Allianz Stadium, agli ordini di mister Allegri. Sarà l'ultima sfida prima della sosta per le nazionali, al termine della quale ci sarà il derby d'Italia contro l'Inter.