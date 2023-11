Mercato Juve, Berardi e la possibile formula: lo scenario attuale

La Juve si guarda intorno con grande attenzione per rinforzare il centrocampo depauperato dalle squalifiche di Fagioli e Pogba, ma non solo. I dirigenti, in base a quella che sarà la classifica, verificheranno la possibilità di dotare la fase offensiva di un giocatore in più, in grado di saltare l’uomo, vedere la porta con facilità e quindi aiutare lo score dei gol. In questo senso resta sempre viva la pista che potrebbe portare a Domenico Berardi del Sassuolo.