Cambiaso, urlo Stadium e jolly Juve: col Cagliari ci prova subito

In campo ha ascoltato, e soprattutto provocato, l’ultimo ruggito dell’Allianz Stadium, al 96’ di Juventus-Verona . In campo domani Andrea Cambiaso ascolterà quasi certamente il primo, quello con cui al fischio d’inizio di Juventus-Cagliari un tifo tornato caldo come non era da tempo cercherà di spingere la squadra di Massimiliano Allegri alla quinta vittoria consecutiva. Quinta consecutiva in assoluto, dopo quelle su Torino, Milan, Verona e Fiorentina , e quinta consecutiva in casa, dove dopo il pareggio alla seconda giornata contro il Bologna la Juve ha viaggiato a tre punti di media, contro Lazio, Lecce, Torino e Verona .

Il gol decisivo contro i gialloblù non era bastato a Cambiaso per conquistarsi un posto da titolare a Firenze, dove Allegri aveva preferito tornare ad allargare McKennie a destra per far fronte all’assenza di Weah, ma anche al Franchi il tecnico ha fatto ricorso al ventitreenne terzino genovese, una delle sue carte preferite da calare a partita iniziata. Titolare in quattro partite su undici, Cambiaso è entrato in sei delle altre sette, rimanendo in panchina solo nella sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Cambiaso, jolly di Allegri

L’abilità tecnica, soprattutto nel liberarsi in dribbling per andare al cross, e la capacità di giocare in più ruoli e in più zone di campo, lo rendono infatti un giocatore in grado di incidere anche con solo qualche decina di minuti a disposizione. Potrà sfruttarne però molti di più domani. La certezza la si avrà solo alla comunicazione delle formazioni ufficiali, ma che Cambiaso contro il Cagliari scenda in campo dall’inizio è quasi sicuro. Con Weah e De Sciglio ancora infortunati, Allegri si troverà di nuovo a scegliere tra lui McKennie per coprire la fascia destra, ma contrariamente a quanto accaduto a Firenze domani dovrà fare a meno anche di Rabiot, squalificato. A parte Nonge, da poco aggregato, e Nicolussi Caviglia, che Allegri vede più da centrale e non ha ancora giocato un minuto, McKennie è il solo centrocampista rimasto oltre a Locatelli e Miretti. Normale, dunque, che siano loro i tre titolari, anche perché il texano è quello che per fisicità e gioco aereo si avvicina di più al francese. E con lui in mezzo, la fascia destra toccherebbe a Cambiaso, molto più a proprio agio di Iling sulla corsia opposta alla preferita.