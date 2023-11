Juve-Inter, battaglia con vista Usa: tra sorpassino e una pioggia di milioni

TORINO - Più che mai Juve-Inter o, per i più precisi, Juventus-Internazionale. Lo dice la storia, lo dice l’attualità, lo dice la classifica, lo dice, come si legge qui a fianco, il futuro prossimo. E in teoria se il percorso sarà virtuoso potrebbero rinnovare il duello anche nella finale di Coppa Italia visto che si trovano ai poli opposti del tabellone. Zebra contro Biscione, un classico destinato a regalare in questa stagione nuove puntate da brividi e da vivere possibilmente in diretta, allo stadio, per godersi tutto e perdere niente. In realtà non sarà così facile visto che, per esempio, la prima sfida tra Juventus e Inter, quella del 26 novembre all’Allianz dopo la sosta per le Nazionali, ha già fatto registrare l’esaurito. Biglietti in circolazione non ce ne sono più e l’escamotage del bagarino che te lo vende carissimo all’ultimo secondo non è più praticabile con i tagliandi nominali.