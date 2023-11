Locatelli: "I miei 10 gol più belli della storia della Juventus"

TORINO - Manuel Locatelli si è concesso un momento non solo per ammirare ma anche per classificare 10 dei gol più belli ed iconici della storia della Juventus . Al centrocampista bianconero sono stati proposti 10 gol storici, uno alla volta, e ha dovuto metterli in una top 10 e questo è il risultato.

10) Paulo Dybala (vs Lazio, 2017-18)

Uno dei capolavori della Joya quando all'Olimpico di Roma, contro la Lazio al 90', entra in area, resiste al contrasto con Acerbi e poi cadendo riesce a calciare in porta per un gol decisivo nella corsa al titolo dei bianconeri: "Questo me lo ricordo bene, gol epico di Paulo per l'importanza della partita. Lo metto al 10° posto perché lui aveva il 10, chiaro che non è un gol brutto ma qualcuno al 10° posto dovevo metterlo".