Incubo Pogba, Juve più lontana: i messaggi WhatsApp e le visite dei compagni

Caso Pogba, le parole di Deschamps

Deschamps ne aveva parlato in settimana, perché in fin dei conti, nell’opinione pubblica francese, il caso Pogba resta un mistero: «Siamo in contatto. Non vi dirò il contenuto dei nostri colloqui. È in attesa di una decisione, una sanzione, che sarà più o meno lunga. Con tutto quello che ha passato prima, è una situazione molto complicata per lui, psicologicamente molto difficile. Non potrà essere selezionato finché sarà sospeso. Per quanto tempo? Tornerà al suo miglior livello? Ha le capacità, la mentalità per farlo. Ma non accadrà da un giorno all’altro, purtroppo per lui». Un uomo in difficoltà, insomma: sono già passati due mesi dal giorno in cui arrivò la notizia della positività al testosterone, confermata dalle controanalisi del 6 ottobre.