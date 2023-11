Allegri: "Scudetto? Inter favorita, ma in una partita secca non lo so..."

"La squadra ha uno spirito straordinario, è una vittoria importante per allungare sul quinto posto. Era importante vincere perché ci mette in una buona condizione di classifica e ci consente di allungare sulle inseguitrici. Dopo il 2-0 ci siamo un pò fermati e poi abbiamo preso un goal su contropiede. Non deve capitare, fortunatamente è stato ininfluente ai fini del risultato". Lo ha detto Massimiliano Allegri a Dazn dopo la vittoria della sua Juventus contro il Cagliari.

Il tecnico bianconero ha aggiunto: "La squadra sa cose deve fare per portare a casa le partite. Se in passato eravamo soliti scomporci facilmente, ora sappiamo cosa bisogna fare per portare a casa le partite. Sapevamo che il Cagliari era una squadra noiosa, ma i ragazzi sono stati bravi".

Le parole di Allegri dopo Juve-Cagliari Sugli attaccanti a secco: "Non sono preoccupato, abbiamo iniziato a creare occasioni e a tirare da lontano. I goal arriveranno". Su McKennie: "Sta facendo un campionato importante. E' tornato alla Juve e si è messo a disposizione. Ci ho parlato e ha capito cosa voglio da lui, ovvero che doveva fare il quinto di centrocampo. Fisicamente sta bene e riesce a sopperire a qualche errore tecnico. Quando si aprono gli spazi diventa devastante". Poi, sulla partita contro l'Inter: "Nella partita secca può succedere di tutto, ma credo che quest'anno l'Inter abbia grandissime possibilità di vincere lo Scudetto perché è una squadra costruita per vincere da diversi anni, così come Milan e Napoli. Per noi era importante allungare sul quinto posto".

