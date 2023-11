Rugani: "Juve, posso essere un riferimento come altri lo sono stati per me"

TORINO - Daniele Rugani è stato anche in questa giornata uomo chiave per il successo della Juventus, questa volta però non con un salvataggio ma con il gol che è valso il provvisorio 2-0 contro il Cagliari. Ai microfoni di Dazn il difensore bianconero ha commentato così il 5° successo consecutivo: "Siamo contenti di aver fatto gol sui piazzati, quest’anno ne abbiamo fatti un pochino meno. Anche Bremer lo voleva da qualche giorno, io sono felice di aver aiutato la squadra a portare a casa tre punti fondamentali in un periodo positivo. Andiamo alla pausa più sereni, ma dobbiamo ricaricare le pile e ripartire al massimo con l’Inter. Le pressioni le avremo tutti e due. I punti pesano, i punti contano. Mancano tante gare, c’è tempo per recuperare. Ma sono tre punti in uno scontro diretto, forse contano un po’ di più".