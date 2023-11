Djokovic, scatto con Vlahovic e Kostic dopo Juve-Cagliari: il post social

Notte da prima in classifica per la Juventus, che supera per 2-1 il Cagliari di Claudio Ranieri: a decidere la sfida due difensori, Bremer e Rugani. Ad assistere al match tra bianconeri e rossoblù un ospite d'eccezione, ovvero Novak Djokovic. Il tennista serbo, impegnato questa sera alle Nitto ATP Finals in quel di Torino, era presente all'Allianz Stadium.