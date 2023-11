Tsitsipas, regalo Juve prima di affrontare Sinner alle Nitto ATP Finals

Il mondo dello sport si concentra a Torino in questo weekend. Non solo per Juventus-Cagliari, andata in scena ieri all'Allianz Stadium, ma anche per le Nitto ATP Finals, con i più grandi tennisti presenti. Tra questi anche Novak Djokovic, che ieri ha assistito proprio al match tra bianconeri e rossoblù, scattando e postando anche una foto con i suoi connazionali Vlahovic e Kostic. Tra i top al mondo presenti c'è anche Stefanos Tsitsipas...