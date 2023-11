Gerrard, il figlio veste ancora Juventus: la foto diventa virale

La passione per la Juventus torna a coinvolgere anche il figlio di Steven Gerrard . L'ex centrocampista e capitano del Liverpool , ritiratosi dal calcio giocato nel 2016 per poi iniziare la carriera da allenatore, ha postato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae con il piccolo Lio George mentre indossa la prima divisa di questa stagione della Vecchia Signora . L'immagine è diventata subito virale su tutti i social. Un'altra vecchia icona, Robbie Kean , ha commentato con un cuore mentre tra le citazioni e gli altri commenti ci sono tantissimi tifosi bianconeri: "Quanto è bello vedere il figlio con quella maglia".

Gerrard, la vecchia foto del figlio con la maglia di Ramsey

La simpatia del figlio di Gerrard per il club bianconero non è comunque una novità. Già nel 2019 Steven aveva postato una foto tramite i suoi canali social in cui si vedeva Lio George con la maglia della Juve, in quel caso dell'ex bianconero Aaron Ramsey. In quell'occasione la Vecchia Signora aveva anche commentato in maniera simpatica il post dell'attuale allenatore dell'Al Ettifaq: "Bimbo molto carino, maglia top e papà leggendario. Possiamo offrirgli un posto nella nostra squadra futura?".