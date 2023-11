Juve, per Huijsen problema alla schiena: salta la nazionale, le condizioni

Niente nazionale per Dean Huijsen. Lui, come Locatelli con l'Italia di Spalletti, è costretto a restare a Torino e non rispondere alla convocazione dell'Olanda U19, impegnata nelle qualificazioni per gli Europei di categoria. Gli oranje affronteranno Lussemburgo (15 novembre), Azerbaigian (18 novembre) e Bosnia (21 novembre) nel gruppo 11, ma dovranno farlo senza il difensore della Juventus. Il classe 2005 era in campo nella gara disputata domenica contro la Carrarese e persa dalla Next Gen per 1 a 0 al Moccagatta.