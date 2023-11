Perin e Pavoletti, Juve-Cagliari continua tra vini costosi. E spunta "Zidane"

Mattia Perin ha compiuto 31 anni il 10 novembre e ha voluto festeggiare il compleanno in maniera particolare, dopo l'impegno di campionato della Juventus contro il Cagliari. Il portiere, infatti, come documentato dalle varie foto pubblicate su Instagram Stories, ha festeggiato con diversi amici. Tra questi, anche Leonardo Pavoletti, suo ex compagno di squadra al Genoa e grande amico del giocatore bianconero. E avversario proprio nella sfida dell'Allianz Stadium vinta dalla formazione di Allegri contro la squadra di Ranieri.