Mercato Juve, Giuntoli era a Londra per Iling? E Sancho può tornare di moda

E se il viaggio a Londra di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna della settimana scorsa fosse servito (anche) per perfezionare una cessione a gennaio e non solo per valutare possibili innesti invernali? Dall’Inghilterra rimbalza la voce di un interesse del Tottenham nei confronti di Samuel Iling-Junior , laterale bianconero attualmente aggregato all’Inghilterra Under 21 per la sosta riservata alle Nazionali.

Mercato Juve, tra Iling, Hojbjerg e Sancho

I dirigenti bianconeri lunedì scorso sono andati a vedere proprio il Tottenham, impegnato in casa contro il Chelsea: i discorsi con gli Spurs erano focalizzati su Hojbjerg, obiettivo juventino per la mediana, ma non è da escludere che il club londinese, falcidiato dagli infortuni, abbia chiesto informazioni per il laterale sinistro, che nella Juve gioca poco e va in scadenza nel 2025. La base d’asta è di 20 milioni, sono attese altre puntate. Così come per Jadon Sancho, fantasista ai margini del progetto tecnico con lo United: il Manchester, se non riuscisse a venderlo, potrebbe allora prestarlo. Per questo la Juve rimane vigile sull’esterno inglese classe 2000, anche se ha un ingaggio stellare.