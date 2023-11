Juve sulle ali dell'entusiasmo: riaprono gli abbonamenti per il ritorno!

L'indiscrezione di Tuttosport è stata confermata da un comunicato ufficiale della Juve: riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno . Cresce l'entusiasmo intorno ai bianconeri, invitati dal club a "salvarsi la data". Quella a partire dalla quale sarà per loro possibile approfittare della nuova finestra di fidelizzazione aperta dal club.

Juve, da giovedì 16 novembre riapre la campagna abbonamenti

La Juve ha annunciato che: "da giovedì 16 novembre 2023, per chi non lo avesse fatto a inizio stagione, sarà possibile acquistare un abbonamento per il girone di ritorno di Serie A. La soluzione ideale per stare vicini ai nostri ragazzi nella nostra casa, all'Allianz Stadium, senza perdersi neanche un minuto. A partire da 29,90 euro a partita i fan potranno scegliere il loro posto per non perdersi neanche una partita del girone di ritorno".