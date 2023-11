Iuliano: "Allegri? L'ho criticato, ma non so se un altro al suo posto..."

Mark Iuliano è stato tra gli ospiti di Bobo Vieri su Twitch in compagnia di un altro ex bianconero: Nicola Amoruso . In diretta nel corso del "Bobo Vieri Talk Show" , il nuovo format sivluppato in collaborazione con Radio Tv Serie A , non sono mancati spunti interessanti e un'analisi intrisa di onestà intellettuale da parte dell'ex difensore della Vecchia Signora.

Juve, Iuliano su Allegri e la lotta scudetto

Iuliano ha spiegato: “Sono sempre stato critico con Allegri per il gioco, ma spogliatoio e ambiente stanno reagendo nel migliore dei modi e non so se un altro allenatore con questa squadra avrebbe potuto ottenere questi risultati, al di là del gioco. La Juve non ha i campioni che hanno altre squadre. La Juventus è sempre obbligata a lottare per lo scudetto, ma a oggi non ha giocatori che le permettano di avere la certezza di poter competere per lo scudetto”.