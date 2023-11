"Rugani ha tenacia e Dna Juve. Rinnovo? Giuntoli lo stima dal 2015..."

«Al gol di Daniele volevo esultare davanti al televisore, ma mi sono trattenuto, perché ormai col Var non si può mai essere sicuri di nulla. Bisogna aspettare minimo 5 minuti per festeggiare, anche se ero certo che non l’avesse presa col braccio. Ha fatto un gol alla Giroud col corpo: contava solo metterla dentro». Scherza ma non troppo Davide Torchia, agente del centrale bianconero Daniele Rugani, sempre più pilastro e punto fermo della difesa juventina.



Come definirebbe Rugani in una parola?

«Tenace. Tenace nel perseguire i suoi obiettivi e nel non farsi scoraggiare nei momenti difficili. Daniele, quando è stato preso in considerazione, ha sempre risposto presente con prove di grande affidabilità. Serve essere tenaci e avere queste doti per restare 8-9 anni alla Juve. Mica si milita per caso così tanto in un club del genere».



Il segreto di questa Juve è il carattere?

«I giocatori stanno portando avanti lo storico Dna della Juve, che alla qualità ha sempre abbinato lo spirito di sacrificio e la volontà di vincere a tutti i costi».



Barzagli e Chiellini dicono che i difensori arrivano al top dopo i 28 anni…

«Sono d’accordo. I centrali raggiungono il top della maturazione a quell’età. Daniele ne ha 29 e sta toccando ora certi picchi di rendimento. Se pensiamo che Barzagli approdò alla Juve a 30 anni e da allora è stato per 5-6 anni il miglior centrale d’Europa, ciò la dice lunga...».



Con lui e Locatelli sta diventando una Juve di tifosi bianconeri doc.

«Avere in squadra un giocatore italiano che prima ne è stato tifoso e sognava di indossare quella maglia, trascina e dà qualcosa in più. Locatelli e Rugani ne sono l’emblema in questo senso. In un mondo come quello del calcio in cui si parla solo di soldi e mete esotiche, avere ragazzi che la pensano in un certo modo è un valore aggiunto. Lo reputo un bel messaggio per i ragazzini che sognano di diventare giocatori».