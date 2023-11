Pogba, Pimenta ha una speranza. E l’incontro con Ferguson: “Un disastro”

Rafaela Pimenta è senza dubbio uno degli agenti più potenti a livello mondiale per il lavoro svolto in tantissimi anni al fianco di Mino Raiola e per averne ereditato, dopo la sua morte, i pieni poteri di gestione dei giocatori top a livello globale. Nella sua agenzia sono tantissimi i calciatori importanti a partire da Haaland, in questo momento uno degli attaccanti più forti al mondo. "Un giocatore come Erling può anche raggiungere il milardo come valore " ha detto Pimenta nella sua intervista al Guardian.

Haaland e il metaverso

L'agente poi ha specificato: "Non dico che un trasferimento possa arrivare a quella cifra. Mi riferisco all'intero pacchetto che si può generare durante la carriera: stipendio, al costo del cartellino, gli sponsor, la vendita dei biglietti, dei diritti televisivi, delle magliette... Nel metaverso, ad esempio, posso vendere un token digitale di Haaland per 2.000 euro a 100 milioni di persone in India, Cina, Brasile, Messico... Forse arriveremo a un punto in cui potremo guardare il calcio con occhiali virtuali e suscitare le stesse emozioni come se fossimo negli stadi". Sul tipo di persona che è l'attaccante del City: "E' un ragazzo molto maturo rispetto ai suoi 23 anni. E' consapevole di quello che è e rappresenta e non ha mai avuto cambiamenti negativi nonostante sia diventato famoso e molto ricco. Adora tantissimo mangiare".

Ma il norvegese non è il solo, perché nel roster è presente da tanti anni anche Pogba. Il centrocampista della Juve è alla prese con una squalifica per doping e proprio di lui ha parlato Pimenta al The Guardian, tra retroscena, sensazioni e il Paul fuori dal campo.