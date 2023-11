Juve, 12 mesi per un’altra resurrezione e ha riconquistato il suo pubblico

TORINO - Dodici mesi fa si dimetteva Andrea Agnelli e tutto il Consiglio di Amministrazione della Juventus. Assediati da un’inchiesta, che qualche mese dopo abbiamo saputo non doveva essere svolta a Torino, il presidente e i dirigenti avevano compiuto un passo indietro per consentire a loro stessi e al club una maggiore libertà di scegliere le strategie difensive. Il 28 novembre 2022 si raggiungeva il culmine di un periodo burrascoso per la società e iniziava una battaglia con la giustizia sportiva, non priva di assurdità giuridiche, che ha sballottato la squadra come una barca in mezzo a una tempesta. Barca che, in qualche modo, è comunque arrivata in porto, ma al netto del quarto posto (poi modificato dalla giustizia sportiva in settimo), ha visto aleggiare intorno a sé un clima depresso, di delusione, scontentezza per il gioco espresso, disincanto e mancanza di entusiasmo. La stagione è finita male e quella nuova è iniziata con nebuloso scetticismo intorno a Massimiliano Allegri e una campagna abbonamenti appena sufficiente. Il rischio era di trovarsi uno stadio semivuoto e tiepido con la conseguente evaporazione della passione, rischio grave per una squadra che, contemporaneamente, affrontava una crisi economico finanziaria di una certa importanza.