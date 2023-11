Fagioli rinnova, Calhanoglu si congratula sui social: "Ti voglio bene"

Fagioli ha scritto: "Sono felice ed onorato di firmare il mio nuovo contratto con la Juventus . Alla Juve sono cresciuto come uomo e giocatore e qeusto legame continua a crescere. Voglio ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i miei procuratori e tutti i membri della Juventus per il loro supporto. Ne sarò sempre grato e riconoscente. Fino alla fine". Il centrocampista turco dell'Inter è stato tra i primi ad applaudire virtualmente Fagioli , che ha ringraziato Calhanoglu rispondendo: "Anche io (ti voglio bene, ndr)".

Fagioli e Calhanoglu, amicizia senza colori in attesa di Juve-Inter

Il gesto è stato apprezzato dagli utenti che seguono Fagioli con oltre tremila "mi piace" per il messaggio di Calhanoglu. La marcia di avvicinamento a Juve-Inter inizia con un plauso speciale. Amicizia e affetto oltre la rivaltà sportiva, che passa in secondo piano almeno per un momento di fronte a un momenti importante per il futuro di Fagioli e della Juventus.