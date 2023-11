Nicolussi Caviglia, ma che fai? Il video postato da Alex Sandro è virale

TORINO - Nell'ultima gara di campionato contro il Cagliari ha avuto l'occasione di entrare in campo al minuto 88 al posto di Cambiaso, nel prepartita si era riscaldato con i titolari perchè Miretti aveva qualche problema alla schiena: Hans Nicolussi Caviglia è sempre più immerso nel mondo Juventus e per lui si aprono anche le porte per una possibile partecipazione in Inter-Juve se Locatelli non dovesse recuperare. Per il giovane centrocampista bianconero è il momento del riscatto dopo la tanta sfortuna di inizio carrieria, ma al momento i pensieri di Nicolussi Caviglia non vogliono sottrarre spazio al divertimento e a testimoniarlo c'è l'ultima storia di Alex Sandro. Il classe 2000 è stato infatti immortalato sui social dall'esperto compagno di squadra brasiliano, ma quanto visto nel video è tutto da ridere, ma anche da cerare di chiarire.