Pogba, foto con Materazzi e dedica: qualcuno non l’ha presa bene…

Paul Pogba riappare sui social. Il francese non può scendere in campo con la Juventus dopo il caso della positività: come ammesso dal ct della Francia Didier Deschamps non è un momento facile per il centrocampista , che mantiene comunque vivi i contatti con i compagni di squadra. In queste ore a pubblicare una foto con lui su Instagram è stato... Marco Materazzi . La domanda se la stanno facendo moltissimi tifosi juventini che si sono imbattuti nella fotografia pubblicata su Instagram e che ritrae i due a Miami , probabilmente intenti a fare shopping (visto la busta griffatissima di Pogba).

Pogba-Materazzi, la reazione dei tifosi Juve

Materazzi ha accompagnato la foto con una didascalia volta ad incoraggiare il bianconero. Un augurio in un momento difficile per Pogba, in attesa di una squalifica per doping che potrebbe anche essere di due anni: "Campione del mondo. Leggenda, ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito". Eppure i tifosi juventini non si sono mostrati propriamente entusiasti per lo scatto con l'ex nerazzurro, tra l'altro a circa 10 giorni dal derby d'Italia: un match dal rilievo ulteriore, poiché a sfidarsi saranno due storiche rivali, in questo momento anche prime due della classe in Serie A.

Ma cosa sta facendo Pogba e cosa ha fatto nei due mesi passati dalla sospensione per doping? All'inizio è rimasto a Torino, nella ex villa di Ronaldo, ma poi li ha trascorso per lo più a Miami con la moglie e i figli. Con la Juventus, intesa come società, non ci sono stati contatti. Ma con i compagni continuano a esserci messaggi whatsapp e anche Allegri lo sente ogni tanto.

E comunque, in attesa della sentenza, che potrebbe arrivare entro novembre, Paul si gode Miami e si tiene in allenamento nella palestra personale. E Materazzi? Un incontro casuale da cui è scaturita la foto che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, visto che l'ex interista non è mai stato tenero nelle sue uscite sulla Juventus e non è esattamente popolare fra la gente bianconera. Oltretutto nei giorni che precedono Juventus-Inter...