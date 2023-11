Pirlo: “Alla Juve ho fatto bene. Sfida con l’Inter? Sono disinteressato”

A tutto Andrea Pirlo . Il tecnico della Sampdoria , a margine dell'evento a Genova Orientamenti 2023, ha toccato diverse tematiche. La carriera da calciatore prima e allenatore, il caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano, ma anche il suo passato alla Juventus e l'imminente derby d'Italia , proprio nel momento in cui bianconeri e nerazzurri si stanno sfidando in un testa a testa Scudetto . Il tutto, come al solito, con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto fuori dal rettangolo di gioco.

Pirlo, da calciatore ad allenatore

L'allenatore blucerchiato esordisce parlato della carriera da calciatore, ma anche della sua seconda vita calcistica, quella da tecnico: "Da piccolo volevo diventare un calciatore, avevo ben chiara in testa questa cosa. Sono stato anche fortunato, ma ero sicuro di riuscirci. Per arrivare al top servono lavoro quotidiano, fare sacrifici anche se, personalmente, non mi è mai pesato. Nulla è scontato, per raggiungere determinati traguardi devi metterti in discussione, avere motivazioni. Quando ho smesso di giocare ho riflettuto su cosa volessi fare, e ho deciso di iscrivermi al corso da allenatore, un mestiere totalmente diverso da quello del calciatore. Ti toglie molte energie, però ti dà enorme soddisfazione vincere vedendo in campo ciò che hai provato in allenamento". Pirlo è tornato anche sulla sua prima esperienza da tecnico: quella sulla panchina della Juventus...