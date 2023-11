Allegri fa la conta per Juve-Inter: al momento ne ha solo 14

TORINO - Se si giocasse domani sera Juventus-Inter Massimiliano Allegri avrebbe a disposizione quattordici giocatori (portieri esclusi), e alcuni di loro, vedi Kean e Cambiaso, non sarebbero neppure al massimo della forma. Il tecnico probabilmente se la caverebbe con la sua ironia, “il 14 porta bene”, ma intanto ringrazia che al Derby d’Italia, che coincide anche con lo scontro al vertice, mancano ancora nove giorni con la speranza di recuperarne altri nell’arco di una settimana. Per la Juventus l’emergenza a centrocampo continua. Dopo Locatelli un altro bianconero ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale: ieri mattina Fabio Miretti è partito da Milano Marittima per rientrare alla Continassa dove ha già iniziato le terapie specifiche per curarsi dalla lombalgia, lo stesso fastidio che aveva accusato sabato nel riscaldamento prima della sfida di campionato col Cagliari, ma aveva stretto i denti ed era rimasto in campo un’ora. Adesso invece salterà le partite con l’Under 21 contro San Marino e Irlanda, ma i medici appaiono abbastanza ottimisti che possa recuperare in tempo utile per esserci la prossima domenica contro l’Inter.