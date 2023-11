Lippi, Soulé e la previsione sulla Juventus: “Sono sicuro che…”

Si avvicina a grandi passi Juve-Inter : "L'Inter è molto forte e ha dimostrato di essere molto forte. La Juventus ha il vantaggio di non avere impegni infrasettimanali. Si può dedicare completamente al campionato. Lotterà sicuramente per arrivare fino in fondo al campionato, è una squadra molto concreta, ha una buona qualità e dimostra grande concretezza".

Lippi su Soulé, Italia e Juve

Tutti pazzi per Soulé, anche Marcello Lippi: "Ci sono diversi giovani interessanti in questo campionato e lui è uno di questi". In chiusura i ricordi più belli: "La vittoria del Mondiale nel 2006 è la cosa più bella che mi è capitata in carriera. Di cose belle me ne sono capitate veramente tante, in effetti, devo essere sincero, come con la Juventus: le finali di Champions, la Champions vinta e i cinque scudetti. Vincere un campionato del mondo con la propria Nazionale è, però, ovviamente, la cosa più bella che possa capitare".